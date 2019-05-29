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РИА Новости

Саакашвили намерен в ближайшие дни вернуть паспорт гражданина Украины

Вчера, 18:22
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© Фото : страница Михаила Саакашвили в FacebookУдостоверение личности Михаила Саакашвили на возвращение в Украину
Удостоверение личности Михаила Саакашвили на возвращение в Украину
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили намерен в ближайшие дни получить паспорт гражданина Украины, который у него забрали ранее, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
"Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали ... Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании", - приводит слова Чернолуцкого агентство УНИАН в среду.
По словам адвоката, границу Саакашвили пересек по справке, полученной в консульстве Украины в Варшаве, документ заменяет паспорт гражданина страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Вчера, 18:02
Вернувшийся в Киев Саакашвили заявил, что украинский народ его любит
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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