Саакашвили намерен в ближайшие дни вернуть паспорт гражданина Украины

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили намерен в ближайшие дни получить паспорт гражданина Украины, который у него забрали ранее, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали ... Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании", - приводит слова Чернолуцкого агентство УНИАН в среду.

По словам адвоката, границу Саакашвили пересек по справке, полученной в консульстве Украины в Варшаве, документ заменяет паспорт гражданина страны.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.