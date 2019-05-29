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РИА Новости

Стрелявший в полицейского житель Петербурга получил десять лет колонии

Вчера, 18:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Дмитрия Лосева, который в нетрезвом виде ранил из охотничьего ружья двух человек, расстрелял их автомобиль, а также дважды выстрелил в полицейского, сообщает в среду городская прокуратура.
Как установил суд, в феврале 2018 года Лосев, находясь на Октябрьской набережной в нетрезвом виде, не менее двух раз выстрелил в автомобиль Volvo, после чего ранил выбежавших из него двух человек, которым удалось скрыться. Затем мужчина не менее шести раз выстрелил по автомобилю, а также повредил его стекла прикладом ружья. Также Лосев выстрелил в очевидца происшествия, пытавшегося его успокоить и вызвать полицию, но вынужденного спрятаться за припаркованный автомобиль.
Николай Малинин
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"К этому времени в связи с заявкой о преступных действиях Лосева на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После требований полицейских бросить оружие, Лосев в ответ произвел не менее двух выстрелов в сторону сотрудника полиции. Ответным огнем подсудимый был ранен, а после чего задержан", - говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.
Лосев признан виновным по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба", "Покушение на убийство двум и более лицам, в связи с выполнением лицом общественного долга", а также "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, информирует городское надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу.
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