В Совфеде поддержали предложение Чайки по изменению закона об иноагентах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал инициативу генпрокурора РФ Юрия Чайки изменить законодательство об иностранных агентах, включив в их число НКО, получающие финансирование из-за рубежа.

Ранее Чайка заявил, что Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы включать в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры.