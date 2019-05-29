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РИА Новости

В Совфеде поддержали предложение Чайки по изменению закона об иноагентах

Вчера, 18:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал инициативу генпрокурора РФ Юрия Чайки изменить законодательство об иностранных агентах, включив в их число НКО, получающие финансирование из-за рубежа.
Ранее Чайка заявил, что Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы включать в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры.
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13 мая, 16:26
СЖР раскритиковал принуждение к регистрации иноагентом партнера Sputnik USA
"Полностью поддерживаю", - сказал Клишас РИА Новости.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаОбщество
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