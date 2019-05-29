Вернувшийся в Киев Саакашвили заявил, что украинский народ его любит

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, прилетевший в среду в киевский аэропорт "Борисполь", заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились.
"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине... сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало", - заявил Саакашвили журналисту телекомпании "Рустави 2".
Вчера, 16:27Политолог: от Саакашвили на Украине "достанется всем"Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возвращается на Украину, его партия "Движение новых сил" примет участие в выборах в Верховную раду. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Вчера, 14:17Обещал – и вернулся
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.