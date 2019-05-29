Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T17:53Z
https://ria.ru/20190529/1555077946.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_749ac415a3db02a1e644e10fc3e5493b.jpg
РИА Новости

Совдир ФосАгро утвердил руководство и персональный состав комитетов совета

Вчера, 17:53
26
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Совет директоров группы "ФосАгро" - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - утвердил руководство и персональный состав комитетов Совета директоров, сообщает пресс-служба компании.
Комитет по стратегии и комитет по управлению рисками возглавил независимый директор, член Совета директоров Свен Омбудстведт. Председателем комитета по аудиту вновь избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Маркус Роудс; председателем комитета по вознаграждениям и кадрам - независимый директор, член Совета директоров Джеймс Роджерс; председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды – член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Председателем нового комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию, созданного по инициативе генерального директора компании Андрея Гурьева, избрана Ирина Бокова.
Бокова является независимым членом Совета директоров ФосАгро с 2018 года, ранее она занимала пост генерального директора ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков (2009 - 2017 гг.), став первой женщиной и первым восточноевропейским руководителем Организации. Она активно участвовала в выработке и принятии Повестки дня ООН по устойчивому развитию.
Город Вологда
15 февраля, 18:48
"Фосагро" обеспечит Вологодскую область минеральными удобрениями
"Задача достижения устойчивого развития является для компании стратегической и требует эффективного приложения направляемых для ее решения ресурсов. Уверен, что работа Ирины Боковой во главе профильного комитета, ее уникальная экспертиза и профессионализм поспособствуют дальнейшей интеграции целей в области устойчивого развития ООН в деятельность компании", - заявил Гурьев.
000000
Обсудить 0
ФосАгроНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани призвал к возрождению рыбохозяйственного комплекса
РИА
Новости
Дирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения
Минэнерго РФ: инвестиции на модернизацию ТЭС составят около 142 млрд рублей
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2
Машинный зал тепловой станции
Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Минэнерго РФ не согласно с ТГК-2 по оценке проекта Ярославской ТЭЦ-2
Рейтинговое агентство Moody's
Moody’s повысило рейтинг Новикомбанка до уровня Ва3 с прогнозом стабильный
Участники Футбола для дружбы пройдут обучение по спортивной программе
Участники "Футбола для дружбы" пройдут обучение по спортивной программе
Мария Бутина
Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде
"Русгидро" изучает механизм модернизации дизельной генерации в ДФО
Радиатор отопления
"Приморская генерация" направит 1,4 млрд рублей на подготовку к зиме
Антон Силуанов
Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам увеличит активность регионов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
Лента новостейМолния