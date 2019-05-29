Совдир ФосАгро утвердил руководство и персональный состав комитетов совета

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Совет директоров группы "ФосАгро" - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - утвердил руководство и персональный состав комитетов Совета директоров, сообщает пресс-служба компании.

Комитет по стратегии и комитет по управлению рисками возглавил независимый директор, член Совета директоров Свен Омбудстведт. Председателем комитета по аудиту вновь избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Маркус Роудс; председателем комитета по вознаграждениям и кадрам - независимый директор, член Совета директоров Джеймс Роджерс; председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды – член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.

Председателем нового комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию, созданного по инициативе генерального директора компании Андрея Гурьева, избрана Ирина Бокова.

Бокова является независимым членом Совета директоров ФосАгро с 2018 года, ранее она занимала пост генерального директора ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков (2009 - 2017 гг.), став первой женщиной и первым восточноевропейским руководителем Организации. Она активно участвовала в выработке и принятии Повестки дня ООН по устойчивому развитию.