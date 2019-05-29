Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T17:48Z
https://ria.ru/20190529/1555077794.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153188/71/1531887155_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c58ddd3e8c98fe58c43393761e7d3829.jpg
РИА Новости

В Дагестане энергетики списывали кражи электроэнергии на умерших абонентов

Вчера, 17:48
553
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектросчетчик
Электросчетчик
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Электросчетчик. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников сетевой компании, которые незаконно вносили в акты о безучетном потреблении ложные сведения о хищении электроэнергии умершими абонентами, сообщил РИА Новости представитель МВД по Дагестану.
"В отношении сотрудников возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о подделке документов. А в отношении начальника предприятия пока только собран материал", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МОЭСК
6 мая, 11:52
МОЭСК выявила хищения электроэнергии на 227 млн рублей
По данным ведомства, 33-летний житель селения Аракани, будучи оператором местной сетевой компании, в период с 18 декабря 2018 года по 18 марта 2019 года незаконно внес в акты о безучетном потреблении электрической энергии заведомо ложные сведения о хищении электроэнергии на общую сумму более 70 тысяч рублей на двух абонентов, скончавшихся до указанного периода времени.
Также в ходе оперативных мероприятий установлено, что житель селения Унцукуль, будучи электромонтером оперативно-выездной бригады, с 18 ноября 2018 года по 18 марта 2019 года аналогичным образом зарегистрировал данные семи местных жителей на общую сумму более 300 тысяч рублей, отмечали в МВД. После задержания мужчины сообщили, что делали все это по указанию начальника, чтобы улучшить статистические показатели работы.
021063
Обсудить 2
ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
В Марий Эл мужчина сдал на металлолом украденный у знакомого экскаватор
РИА
Новости
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
Мария Бутина
Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Абызов борется с болезнями в СИЗО с помощью лука и чеснока, сообщили в ОНК
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
ФАС возбудила дело против "Почты России"
В Татарстане ищут мужчину, сбежавшего из суда после оглашения приговора
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр призвал Зеленского возобновить торговлю с Россией
Мост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
В Мурманской области украли мост через реку
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский
Рада зарегистрировала поданный Зеленским законопроект об импичменте
Лиственница
Realwood увеличит производство с ориентиром на термодревесину и лиственницу
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев напомнил желающим посадить Кочаряна, что он герой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Россельхознадзор выявил пять компаний Минска, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Лента новостейМолния