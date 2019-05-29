В Дагестане энергетики списывали кражи электроэнергии на умерших абонентов

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников сетевой компании, которые незаконно вносили в акты о безучетном потреблении ложные сведения о хищении электроэнергии умершими абонентами, сообщил РИА Новости представитель МВД по Дагестану.
"В отношении сотрудников возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о подделке документов. А в отношении начальника предприятия пока только собран материал", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, 33-летний житель селения Аракани, будучи оператором местной сетевой компании, в период с 18 декабря 2018 года по 18 марта 2019 года незаконно внес в акты о безучетном потреблении электрической энергии заведомо ложные сведения о хищении электроэнергии на общую сумму более 70 тысяч рублей на двух абонентов, скончавшихся до указанного периода времени.
Также в ходе оперативных мероприятий установлено, что житель селения Унцукуль, будучи электромонтером оперативно-выездной бригады, с 18 ноября 2018 года по 18 марта 2019 года аналогичным образом зарегистрировал данные семи местных жителей на общую сумму более 300 тысяч рублей, отмечали в МВД. После задержания мужчины сообщили, что делали все это по указанию начальника, чтобы улучшить статистические показатели работы.