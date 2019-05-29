В Дагестане энергетики списывали кражи электроэнергии на умерших абонентов

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников сетевой компании, которые незаконно вносили в акты о безучетном потреблении ложные сведения о хищении электроэнергии умершими абонентами, сообщил РИА Новости представитель МВД по Дагестану.

"В отношении сотрудников возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о подделке документов. А в отношении начальника предприятия пока только собран материал", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, 33-летний житель селения Аракани, будучи оператором местной сетевой компании, в период с 18 декабря 2018 года по 18 марта 2019 года незаконно внес в акты о безучетном потреблении электрической энергии заведомо ложные сведения о хищении электроэнергии на общую сумму более 70 тысяч рублей на двух абонентов, скончавшихся до указанного периода времени.