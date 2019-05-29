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РИА Новости

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

Вчера, 17:47
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© REUTERS / Gleb GaranichМихаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2.
"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине... сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало", - заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии и лидер украинской оппозиции Михаил Саакашвили
28 мая, 17:29
Больше не бомж! Саакашвили вернули одну из отчизнБывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одессы наконец-то дождался. Он может вернуться на Украину. Новый президент разрешил.
Как передает агентство УНН, Саакашвили встречают сотни сторонников с флагами, поют гимн Украины. Кроме того, на парковке аэропорта стоит автомобиль Toyota Land Cruiser с флагами Украины, Грузии, партийным флагом и флагом с изображением президента Украины Владимира Зеленского и самого Саакашвили. Встречающие держат в руках каравай и флажки.
Ранее стало известно, что партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. При этом сам политик заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
16 апреля, 19:01
Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
По его словам, он хочет помочь новой власти в стране, а карьеристские цели "плохо для него заканчиваются". Касательно возможной встречи с Зеленским Саакашвили заявил, что "все зависит от президента, у которого не так много времени".
Накануне Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого бывшим президент Грузии заявил, что вернется на Украину в среду. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

Что делал Саакашвили на Украине

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.
Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
19 мая, 07:34
Саакашвили дал Зеленскому совет по отношениям с Москвой
После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Важная новость для России, исходя из неё будем корректировать буджет!!!
29 мая, 19:00
kksv1970
3261105
Пожалуйста. Нам только это и надо. У нас же в стране всё Ок. Вот теперь надо помочь братьям по несчастью
29 мая, 19:39
Иван Егоров
2651008
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