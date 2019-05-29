Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2

"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине... сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало", - заявил Саакашвили.

Как передает агентство УНН , Саакашвили встречают сотни сторонников с флагами, поют гимн Украины. Кроме того, на парковке аэропорта стоит автомобиль Toyota Land Cruiser с флагами Украины, Грузии, партийным флагом и флагом с изображением президента Украины Владимира Зеленского и самого Саакашвили. Встречающие держат в руках каравай и флажки.

Ранее стало известно, что партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. При этом сам политик заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине.

По его словам, он хочет помочь новой власти в стране, а карьеристские цели "плохо для него заканчиваются". Касательно возможной встречи с Зеленским Саакашвили заявил, что "все зависит от президента, у которого не так много времени".

Накануне Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого бывшим президент Грузии заявил, что вернется на Украину в среду. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

Что делал Саакашвили на Украине

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.

Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.

После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".