В Марий Эл мужчина сдал на металлолом украденный у знакомого экскаватор

В марте 2019 года в отдел полиции в марийском поселке Советский обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что у него пропал экскаватор. По его словам, осенью 2018 года он отдал машину во временное пользование своему знакомому, которому нужна была техника для землеройных работ в одной из деревень Советского района. Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора.