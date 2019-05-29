В Марий Эл мужчина сдал на металлолом украденный у знакомого экскаватор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Житель Чувашии украл экскаватор стоимостью 1,5 миллиона рублей в одном из марийских поселков, распилил его и сдал на металлолом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
В марте 2019 года в отдел полиции в марийском поселке Советский обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что у него пропал экскаватор. По его словам, осенью 2018 года он отдал машину во временное пользование своему знакомому, которому нужна была техника для землеройных работ в одной из деревень Советского района. Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора.
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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника - 32-летнего жителя Чувашии - и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что украденный экскаватор стоимостью 1,5 миллиона рублей он распилил на части и сдал его в пункт приема металла в соседний регион. Вырученные деньги он потратил", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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