Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T17:32Z
https://ria.ru/20190529/1555077169.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Марий Эл мужчина сдал на металлолом украденный у знакомого экскаватор

Вчера, 17:32
396
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Житель Чувашии украл экскаватор стоимостью 1,5 миллиона рублей в одном из марийских поселков, распилил его и сдал на металлолом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
В марте 2019 года в отдел полиции в марийском поселке Советский обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что у него пропал экскаватор. По его словам, осенью 2018 года он отдал машину во временное пользование своему знакомому, которому нужна была техника для землеройных работ в одной из деревень Советского района. Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора.
Мост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
Вчера, 16:29
В Мурманской области украли мост через реку
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника - 32-летнего жителя Чувашии - и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что украденный экскаватор стоимостью 1,5 миллиона рублей он распилил на части и сдал его в пункт приема металла в соседний регион. Вырученные деньги он потратил", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полиция. Архивное фото
30 марта 2018, 18:12
Под Саратовом мужчина украл звезду с "Вечного огня" для сдачи на металлолом
040130
Обсудить 2
Марий ЭлПроисшествия
Рекомендуем
Электросчетчик
В Дагестане энергетики списывали кражи электроэнергии на умерших абонентов
РИА
Новости
Мост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
В Мурманской области украли мост через реку
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Екатеринбурге подросток без прав насмерть сбил мотоциклиста
Депутат Рады подал иск на замглавы Нацбанка Украины
В поселок под Хабаровском, где подтопило 21 двор, направили спасателей
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
ФАС возбудила дело против "Почты России"
В Татарстане ищут мужчину, сбежавшего из суда после оглашения приговора
В Ивановской облдуме отреагировали на инцидент с матерящимся депутатом
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Абызов борется с болезнями в СИЗО с помощью лука и чеснока, сообщили в ОНК
Здание парламента Эстонии
Парламент Эстонии разрешил военным вести тайную слежку
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Михаил Саакашвили в аэропорту Варшавы, Польша. 29 мая 2019
Саакашвили раскритиковал Порошенко из-за солдатских туалетов в Донбассе
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Россельхознадзор выявил пять компаний Минска, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Лента новостейМолния