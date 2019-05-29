Саакашвили раскритиковал Порошенко из-за солдатских туалетов в Донбассе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал Петра Порошенко из-за туалетов для бойцов ВСУ в Донбассе.
Накануне Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, который заявил о намерении вернуться на Украину.
28 мая, 16:20Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс
"Военные не дадут мне соврать, я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат", — написал Саакашвили у себя в фейсбуке.
Он также добавил, что после поездки на передовую в 2016 году приехал к Порошенко и потребовал у того построить "нормальные туалеты" для военнослужащих, поскольку солдаты ВСУ вынуждены далеко отходить и "становятся целями". Президент Украины проигнорировал его просьбу, а установленные на деньги Саакашвили 30 санузлов демонтировали.
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Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, объяснив это тем, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакшвили гражданства.