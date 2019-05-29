Саакашвили раскритиковал Порошенко из-за солдатских туалетов в Донбассе

Он также добавил, что после поездки на передовую в 2016 году приехал к Порошенко и потребовал у того построить "нормальные туалеты" для военнослужащих, поскольку солдаты ВСУ вынуждены далеко отходить и "становятся целями". Президент Украины проигнорировал его просьбу, а установленные на деньги Саакашвили 30 санузлов демонтировали.

Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, объяснив это тем, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакшвили гражданства.