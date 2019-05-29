В Ивановской облдуме отреагировали на инцидент с матерящимся депутатом

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Депутаты Ивановской областной думы решили создать комиссию по депутатской этике после того, как одна из коллег обматерила в социальной сети оппонента, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы облдумы Роман Шорин.

На прошлой неделе ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты перебранки депутата от КПРФ в Ивановской областной думе Юлии Тимофеевой с пользователем Алексеем Огурцовым в социальной сети "Одноклассники". Тимофеева оскорбляет оппонента, в том числе нецензурно. Коллеги из фракции КПРФ заявили РИА Новости, что осуждают поведение коллеги, однако считают, что собеседник ее спровоцировал. Они также отметили, что Тимофеева раскаивается в своем поведении. Председатель облдумы Марина Дмитриева сочла подобные высказывания депутата в соцсетях недопустимыми.

Шорин рассказал, что состоялось заседание комиссии по организации работы думы, на котором присутствовали представители всех фракций.

"Все фракции высказались, что такие высказывания в соцсетях являются неподобающими для депутата областного уровня. Было принято решение создать комиссию по вопросам депутатской этики. И на ближайшем заседании думы будет принято постановление о регламенте работы этой комиссии... В полномочия комиссии не будет входить вопрос о лишении депутатства или не лишении, будет даваться моральная оценка каким-то конфликтным ситуациям и поведению депутата", - сказал собеседник агентства.