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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов: движение WorldSkills увеличивает конкурентоспособность молодежи

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Победа сборной Татарстана в финале VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) является результатом большой работы по развитию движения WorldSkills, участие в котором даёт молодежи возможность быть конкурентоспособной и востребованной на мировом рынке труда, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду встретился с победителями и призерами прошедшего в Казани 20-24 мая финала национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Татарстан по итогам чемпионата занял первое место в общекомандном зачете. Сборную республики представляли 260 конкурсантов и 216 экспертов. 218 конкурсантов завоевали 150 медалей - 58 золотых, 49 серебряных, 43 бронзовых, а также 26 медальонов за профессионализм. Это уже третья победа татарстанцев в национальных чемпионатах за семилетнюю историю движения WorldSkills в России.
"Нынешняя победа – это результат большой работы Татарстана по развитию движения WorldSkills. Наша цель – не просто участвовать и побеждать в чемпионатах. В первую очередь, для нас важны лучшие мировые методики, технологии и стандарты, которые привносятся движением Worldskills в нашу систему образования. Тем самым мы увеличиваем возможность молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. От этого зависит дальнейшее развитие республики", - сказал Минниханов на встрече.
В ходе соревнований порядка 1,7 тысячи конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях WorldSkills и 48 компетенциях WorldSkills Юниоры. Отрадно, по словам Минниханова, что отличный результат ребята из Татарстана показали именно на казанской площадке, где уже в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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"Вы получили колоссальный опыт, который даст неоценимое преимущество в дальнейшей карьере и личном развитии, шанс защитить честь российского флага в составе национальной сборной WorldSkills Russia на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году", - отметил глава республики, поздравляя победителей и призеров. Он также выразил благодарность наставникам и экспертам, подготовившим чемпионов.
Минниханов также напомнил, что финал национального чемпионата стал генеральной репетицией мировых соревнований, которые состоятся в августе в Казани. Более 1,6 тысячи конкурсантов из 67 стран будут состязаться по 56 компетенциям по стандартам WorldSkills.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. В дни чемпионата в Казани ожидается порядка 250 тысяч посетителей. WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
Генеральный директор Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов
16 мая, 10:42
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанОбщество
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