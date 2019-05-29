Минниханов: движение WorldSkills увеличивает конкурентоспособность молодежи

КАЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Победа сборной Татарстана в финале VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) является результатом большой работы по развитию движения WorldSkills, участие в котором даёт молодежи возможность быть конкурентоспособной и востребованной на мировом рынке труда, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в среду встретился с победителями и призерами прошедшего в Казани 20-24 мая финала национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Татарстан по итогам чемпионата занял первое место в общекомандном зачете. Сборную республики представляли 260 конкурсантов и 216 экспертов. 218 конкурсантов завоевали 150 медалей - 58 золотых, 49 серебряных, 43 бронзовых, а также 26 медальонов за профессионализм. Это уже третья победа татарстанцев в национальных чемпионатах за семилетнюю историю движения WorldSkills в России.

"Нынешняя победа – это результат большой работы Татарстана по развитию движения WorldSkills. Наша цель – не просто участвовать и побеждать в чемпионатах. В первую очередь, для нас важны лучшие мировые методики, технологии и стандарты, которые привносятся движением Worldskills в нашу систему образования. Тем самым мы увеличиваем возможность молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. От этого зависит дальнейшее развитие республики", - сказал Минниханов на встрече.

В ходе соревнований порядка 1,7 тысячи конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях WorldSkills и 48 компетенциях WorldSkills Юниоры. Отрадно, по словам Минниханова, что отличный результат ребята из Татарстана показали именно на казанской площадке, где уже в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills.

"Вы получили колоссальный опыт, который даст неоценимое преимущество в дальнейшей карьере и личном развитии, шанс защитить честь российского флага в составе национальной сборной WorldSkills Russia на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году", - отметил глава республики, поздравляя победителей и призеров. Он также выразил благодарность наставникам и экспертам, подготовившим чемпионов.

Минниханов также напомнил, что финал национального чемпионата стал генеральной репетицией мировых соревнований, которые состоятся в августе в Казани. Более 1,6 тысячи конкурсантов из 67 стран будут состязаться по 56 компетенциям по стандартам WorldSkills.