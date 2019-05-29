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РИА Новости

Жителя Новочебоксарска подозревают в избиении санитара

Вчера, 16:49
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подозреваемый в избиении санитара скорой медицинской помощи в Новочебоксарске помещен под домашний арест, сообщает СК РФ в WhatsApp.
По версии следствия, вечером 26 мая бригада скорой прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля санитару и в присутствии третьих лиц несколько раз ударил его кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.
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"В Новочебоксарске задержан подозреваемый в нанесении побоев санитару скорой медицинской помощи... Сегодня в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - информирует СК.
Ранее сообщалось, что четверо мужчин в Новочебоксарске напали на работников бригады скорой медицинской помощи. Суд назначил виновным административный арест на четверо суток. В отношении самого активного участника избиения врача - 26-летнего жителя города Новочебоксарска - возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).
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