Жителя Новочебоксарска подозревают в избиении санитара

По версии следствия, вечером 26 мая бригада скорой прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля санитару и в присутствии третьих лиц несколько раз ударил его кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.