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РИА Новости

Во Львове неизвестный сообщил о минировании более десяти объектов

Вчера, 16:48
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании более десяти объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции области.
"Сегодня, около 14.10 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о минировании более десяти объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - говорится в сообщении.
На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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