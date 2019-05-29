ЦИК Украины разрешил 20 организациям наблюдать за выборами в Раду

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины разрешила 20 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

"Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 20 общественным организациям", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

В частности, разрешения, получили всеукраинские общественные организации "Гражданская сеть "Опора" и "Передовые правовые инициативы", а также организациии "Ассоциация профессиональных политических консультантов "," Избирательная платформа "Опыт", "АвтоЕвроСила" и другие.