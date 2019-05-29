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РИА Новости

ЦИК Украины разрешил 20 организациям наблюдать за выборами в Раду

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины разрешила 20 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.
"Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 20 общественным организациям", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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В частности, разрешения, получили всеукраинские общественные организации "Гражданская сеть "Опора" и "Передовые правовые инициативы", а также организациии "Ассоциация профессиональных политических консультантов "," Избирательная платформа "Опыт", "АвтоЕвроСила" и другие.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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