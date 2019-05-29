"Росатом" создает международный общественный совет Севморпути

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создает международный общественный совет Северного морского пути, его учредительное заседание планируется провести 6 июня на российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 во время Петербургского международного экономического форума, сообщает департамент коммуникаций "Росатома"

"Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути. Тема учредительного заседания - "О формировании совета, направлениях деятельности и плане работы на ближайшую перспективу".

Планируется, что в заседании примут участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель гендиректора "Росатома" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Александр Козлов, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, а также представители зарубежных организаций и компаний.

Окончательный состав совета будет сформирован к сентябрю. Первое заседание совета в расширенном составе планируется провести 4-6 сентября 2019 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.