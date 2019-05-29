Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T16:19Z
https://ria.ru/20190529/1555073754.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155296/93/1552969399_0:158:2493:1560_1036x0_80_0_0_18005d5ad9d90a961af76345fa74ecbd.jpg
РИА Новости

Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"

Вчера, 16:18
473
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за прогулы и неперсональное голосование, сообщил в среду представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
"В дальнейшем мы настроены разрабатывать другие законопроекты. Они сейчас находятся на разработке в наших юридических департаментах. Они, в первую очередь, касаются нормального подхода к нашему сотрудничеству с Верховной радой. Мы, в первую очередь, говорим о вопросе установления ответственности за неперсональное голосование, то что называется "кнопкодавство". Мы говорим об ответственности за депутатские прогулы", - заявил Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
Вчера, 15:42
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Также он анонсировал законопроекты по борьбе с коррупцией. "Мы говорим об ответственности относительно голосования депутата за законопроекты, где у него есть коррупционный интерес или конфликт интересов. Мы также настроены вносить целый ряд законопроектов, о которых мы говорили в нашей программе: которые касаются народовластия, борьбы с коррупцией. Это и вопрос поддержки разоблачителей коррупции", - добавил представитель президента.
Стефанчук также заявил, что Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента Украины. Ранее аналогичный законопроект в Раду передал депутат Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
630000
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
В Белоруссии заявили, что открыты для российских инспекций по яблокам
РИА
Новости
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
Газеты
В сейме Латвии признали, что угроза от российской прессы притянута за уши
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
ЦИК Украины разрешил 20 организациям наблюдать за выборами в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни "чуть-чуть впроголодь"
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Здание Московской областной Думы
Мособлдума приняла закон о тишине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини призвала ввести мораторий на любые кампании Сербии и Косово
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния