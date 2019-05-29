Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за прогулы и неперсональное голосование, сообщил в среду представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
"В дальнейшем мы настроены разрабатывать другие законопроекты. Они сейчас находятся на разработке в наших юридических департаментах. Они, в первую очередь, касаются нормального подхода к нашему сотрудничеству с Верховной радой. Мы, в первую очередь, говорим о вопросе установления ответственности за неперсональное голосование, то что называется "кнопкодавство". Мы говорим об ответственности за депутатские прогулы", - заявил Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Также он анонсировал законопроекты по борьбе с коррупцией. "Мы говорим об ответственности относительно голосования депутата за законопроекты, где у него есть коррупционный интерес или конфликт интересов. Мы также настроены вносить целый ряд законопроектов, о которых мы говорили в нашей программе: которые касаются народовластия, борьбы с коррупцией. Это и вопрос поддержки разоблачителей коррупции", - добавил представитель президента.
Стефанчук также заявил, что Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента Украины. Ранее аналогичный законопроект в Раду передал депутат Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.