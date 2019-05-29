Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"

Также он анонсировал законопроекты по борьбе с коррупцией. "Мы говорим об ответственности относительно голосования депутата за законопроекты, где у него есть коррупционный интерес или конфликт интересов. Мы также настроены вносить целый ряд законопроектов, о которых мы говорили в нашей программе: которые касаются народовластия, борьбы с коррупцией. Это и вопрос поддержки разоблачителей коррупции", - добавил представитель президента.