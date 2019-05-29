Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:57Z
https://ria.ru/20190529/1555072653.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155481/14/1554811450_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_a31a2ec407f15018c276268b8521e71f.jpg
РИА Новости

Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Вчера, 15:57
3447
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
"В Верховную раду направлено обращение президента с тем, чтобы Рада не забыла, что у нее лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", - заявил Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
22 мая, 15:34
Украинский аналитик: депутаты Рады боятся только одногоДепутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов. Ее слова прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
2972000
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
РИА
Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
Диетолог оценила исследование о методах избавления от жира на животе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния