Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду направлено обращение президента с тем, чтобы Рада не забыла, что у нее лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", - заявил Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".