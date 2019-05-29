Власти Ленобласти премируют разработчиков лучших экомаршрутов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании Оргкомитета Года здорового образа жизни (ЗОЖ) предложил разработать экомаршруты в разных районах региона, и обещал вознаграждение за лучшие предложения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
Он напомнил, что текущий год объявлен в Ленобласти годом ЗОЖ. В его рамках по всей области проходят тематические мероприятия, направленные на приобщение населения к правильному образу жизни. В области идет строительство сети бассейнов, начато возведение двух ледовых дворцов, восьми физкультурно-оздоровительных комплексов, пришкольных стадионов и спортивных детских площадок. Помимо этого, стартовала новая программа развития физической культуры и спорта, рассчитанная на пять лет с объемом финансирования около 12 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году стартовал региональный проект "Спорт – норма жизни". Планируется, что благодаря его реализации к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 55%.
Однако, по мнению Дрозденко, тех мероприятий, которые разработаны профильными комитетами, не совсем достаточно. Глава региона предложил развить тему пешего и велотуризма.
"Почему бы нам не заняться разработкой подобных маршрутов? Есть организации, добровольные группы граждан и отдельные жители, которые готовы за свой счет подготовить тропы здоровья по всей территории Ленинградской области, с соблюдением всех норм и условий безопасности. Мы готовы будем выделить на это гранты", - привели в пресс-службе слова губернатора.