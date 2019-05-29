Власти Ленобласти премируют разработчиков лучших экомаршрутов

Он напомнил, что текущий год объявлен в Ленобласти годом ЗОЖ. В его рамках по всей области проходят тематические мероприятия, направленные на приобщение населения к правильному образу жизни. В области идет строительство сети бассейнов, начато возведение двух ледовых дворцов, восьми физкультурно-оздоровительных комплексов, пришкольных стадионов и спортивных детских площадок. Помимо этого, стартовала новая программа развития физической культуры и спорта, рассчитанная на пять лет с объемом финансирования около 12 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году стартовал региональный проект "Спорт – норма жизни". Планируется, что благодаря его реализации к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 55%.