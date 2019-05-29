Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:55Z
https://ria.ru/20190529/1555072561.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти премируют разработчиков лучших экомаршрутов

Вчера, 15:55
31
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании Оргкомитета Года здорового образа жизни (ЗОЖ) предложил разработать экомаршруты в разных районах региона, и обещал вознаграждение за лучшие предложения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
Он напомнил, что текущий год объявлен в Ленобласти годом ЗОЖ. В его рамках по всей области проходят тематические мероприятия, направленные на приобщение населения к правильному образу жизни. В области идет строительство сети бассейнов, начато возведение двух ледовых дворцов, восьми физкультурно-оздоровительных комплексов, пришкольных стадионов и спортивных детских площадок. Помимо этого, стартовала новая программа развития физической культуры и спорта, рассчитанная на пять лет с объемом финансирования около 12 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году стартовал региональный проект "Спорт – норма жизни". Планируется, что благодаря его реализации к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 55%.
Однако, по мнению Дрозденко, тех мероприятий, которые разработаны профильными комитетами, не совсем достаточно. Глава региона предложил развить тему пешего и велотуризма.
"Почему бы нам не заняться разработкой подобных маршрутов? Есть организации, добровольные группы граждан и отдельные жители, которые готовы за свой счет подготовить тропы здоровья по всей территории Ленинградской области, с соблюдением всех норм и условий безопасности. Мы готовы будем выделить на это гранты", - привели в пресс-службе слова губернатора.
Очистные сооружения
24 мая, 17:23
Ленобласть направит около 357 млн рублей на ремонт очистных сооружений
000000
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
РИА
Новости
Фасад жилого здания
Власти Ленобласти будут комплексно решать соцпроблемы новостроек
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"
Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
Глава Верхневолжья поручил разработать допмеры по улучшению демографии
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: в Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле
В Тульской области будет реализован кадровый проект "Команда развития"
"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2
Машинный зал тепловой станции
Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем
Сотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
В "Мособлэнерго" сформировали бригады для предотвращения пожаров
Дирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния