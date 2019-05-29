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РИА Новости

Японский зонд попытается сегодня повторно сбросить "маяк" на астероид

Вчера, 15:53
1969
© JAXA/ Akihiro IkeshitaМиссия "Хаябуса-2"
Миссия Хаябуса-2
© JAXA/ Akihiro Ikeshita
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" сегодня опустится на поверхность астероида Рюгю и еще раз попытается установить своеобразный "маяк" в окрестностях первого рукотворного кратера, что ему не удалось сделать в середине мая. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

"Несмотря на прошлую неудачу, нам удалось получить фотографии окрестностей кратера, уточнить его положение и перенести зону посадки из точки S01 в область C01. Без этих фотографий мы не смогли бы найти безопасную точку для проведения этой операции на столь небольшом расстоянии от места падения бомбы", — заявили участники миссии.

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
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Первая часть этой задачи - "обстрел" астероида и сбор его обломков – была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Ученые назвали эту зону "Таматебако" в честь волшебной шкатулки из сказки про подводный дворец Рюгю.
В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу "бомбардировки" астероида – сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляла примерно 15 килограмм. Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.
После того, как камеры зонда локализовали новорожденный кратер, руководство миссии приняло решение совершить несколько повторных сближений с поверхностью Рюгю для забора образцов "чистой" материи астероида. Для этого "Хаябуса-2" должна была сбросить специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в ходе последующего сближения.
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AISTВысококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2"
Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом Хаябуса-2
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2"
Эта процедура должна была состояться в середине мая, однако она завершилась неудачно - зонд прервал процедуру сближения еще до сброса маяка и вернулся на высокую орбиту. Как сообщили в JAXA, причиной этого послужили ошибки в работе бортового лазера, оценивавшего расстояние до поверхности Рюгю. Никаких других серьезных проблем они не зафиксировали.
Это фиаско в какой-то степени помогло научной команде "Хаябусы-2" – снимки, полученные в ходе сближения с астероидом, помогли ученым найти удобное место для посадки на его поверхность в непосредственной близости от кратера, о существовании которого они раньше не подозревали.
Как планируют пилоты миссии, зонд сблизится с астероидом и почти коснется этой точки завтра в пять часов утра по Москве. Незадолго до этого он сбросит маячок и получит новые фотографии, которые помогут JAXA выбрать окончательное место для повторной посадки аппарата, что произойдет в первой половине июня.
Для реализации всех этих планов у японского зонда не так много времени. Сейчас Рюгю сближается с Солнцем, и в начале июля, как показывают расчеты пилотов миссии, его поверхность станет слишком горячей для безопасного приземления аппарата. Если "Хаябуса-2" не успеет забрать образцы грунта, то, скорее всего, руководство миссии откажется от этой идеи.
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астероидыпланетыХаябуса-2Японское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаЯпонияРИА Наука
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