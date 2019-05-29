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РИА Новости

В черкасской колонии тринадцать осужденных порезали вены

Вчера, 15:49
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Тринадцать осужденных в исправительной колонии №62 в Черкасской области порезали вены из-за неудовлетворительных условий содержания, сообщили в среду в МВД Украины.
"Информация о происшествии поступила в полицию Черкасс в 02.20 (совпадает с мск). Заключенные вскрыли вены в знак протеста против неудовлетворительных условий содержания", - приводит слова работника МВД украинское издание "Вести".
Скриншот видео задержания группы поддержки заключенных в Одессе. 27 мая 2019
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Опубликовано видео с места бунта в одесской колонии
По данным издания, ранее в этой колонии произошел бунт, после чего в учреждении был введен режим особых условий.
"Так, 28 апреля во время проведения вечерней поверки осужденных около 30 из них напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших работников колонии был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. На период введения режима особых условий временно отменялись свидания", - говорится в сообщении.
Кроме того, в учреждении проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств других учреждений исполнения наказания, у заключенных были изъяты запрещенные предметы.
Председатель президиума Офицеров России Антон Цветков
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