В черкасской колонии тринадцать осужденных порезали вены

Член ОП РФ: бунты в тюрьмах Украины будут возникать и дальше В колонии в Кировоградской области Украины заключенные подняли бунт и захватили учреждение. Официальные власти это отрицают. По мнению председателя комиссии по безопасности ОП РФ Антона Цветкова, бунт был, и не исключено возникновение цепной реакции.