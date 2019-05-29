В черкасской колонии тринадцать осужденных порезали вены

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Тринадцать осужденных в исправительной колонии №62 в Черкасской области порезали вены из-за неудовлетворительных условий содержания, сообщили в среду в МВД Украины.
"Информация о происшествии поступила в полицию Черкасс в 02.20 (совпадает с мск). Заключенные вскрыли вены в знак протеста против неудовлетворительных условий содержания", - приводит слова работника МВД украинское издание "Вести".
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По данным издания, ранее в этой колонии произошел бунт, после чего в учреждении был введен режим особых условий.
"Так, 28 апреля во время проведения вечерней поверки осужденных около 30 из них напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших работников колонии был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. На период введения режима особых условий временно отменялись свидания", - говорится в сообщении.
Кроме того, в учреждении проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств других учреждений исполнения наказания, у заключенных были изъяты запрещенные предметы.
3 июня 2016, 17:18Член ОП РФ: бунты в тюрьмах Украины будут возникать и дальшеВ колонии в Кировоградской области Украины заключенные подняли бунт и захватили учреждение. Официальные власти это отрицают. По мнению председателя комиссии по безопасности ОП РФ Антона Цветкова, бунт был, и не исключено возникновение цепной реакции.