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РИА Новости
Теплоснабжение

ТГК-2 не согласна с "квотным" списком модернизации ТЭС

Вчера, 15:38
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Компания ТГК-2 считает, что при ранжировании проектов модернизации ТЭС по критериям Минэнерго РФ допущены ошибки, просит пересмотреть список и включить Ярославскую ТЭЦ-2 в программу модернизации по квоте правкомиссии, сообщили РИА Новости в энергокомпании.
"В материалах о дополнительном перечне проектов модернизации ТЭЦ, который будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики сегодня 29 мая 2019 года, допущены ошибки, прямо влияющие на итоговые показатели Ярославской ТЭЦ-2 ТГК-2", - считает энергокомпания.
По данным ТГК-2, по критерию "тепло" для данного проекта ТГК-2 указано значение 72%. ТГГ-2 считает, что в соответствии со схемой теплоснабжения Ярославля данный показатель для Ярославской ТЭЦ-2 должен составлять не менее 84%. Также компания не согласна с определением по критерию "стоимость", указанного для этого проекта в размере 15%. По расчетам специалистов ТГК-2, значение этого критерия должно быть не менее 26%. В этом случае итоговый балл проекта оказывается значительно выше и попадает в группу проектов-победителей, обеспечивая ему 6-е место в первой ценовой зоне, отмечают в компании.
"В связи с этим, учитывая, что допущенные ошибки прямо влияют на итоги отбора проектов модернизации, ТГК-2 обратилось к правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и министерству энергетики РФ с предложением о внесении изменений в таблицу "Итоги ранжирования проектов модернизации с использованием системы критериев" и включении проекта модернизации Ярославской ТЭЦ-2 в дополнительный перечень проектов модернизации ТЭЦ, рассматриваемый на правительственной комиссии 29 мая 2019 года", - заявляет компания.
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