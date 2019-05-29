Госдума поддержала проект о работе региональных омбудсменов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе региональных уполномоченных по правам человека.

Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет соответствующих законопроектов.

Согласно законопроекту, на должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты; законом субъекта РФ минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена может быть увеличен, но не более чем на 5 лет.

Проект также определяет требования, ограничения и запреты, связанные с замещением данной должности, определяет порядок подачи омбудсмену и рассмотрения им жалоб, предложений или заявлений.

Инициатива также предусматривает, что по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный вправе направить соответствующему органу власти, организации или должностному лицу свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; обратиться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), обратиться в соответствующие компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства, производства по делу об административном правонарушении или уголовного дела в отношении должностного лица, в действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина.