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РИА Новости

Госдума поддержала проект о работе региональных омбудсменов

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе региональных уполномоченных по правам человека.
Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет соответствующих законопроектов.
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Согласно законопроекту, на должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты; законом субъекта РФ минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена может быть увеличен, но не более чем на 5 лет.
Проект также определяет требования, ограничения и запреты, связанные с замещением данной должности, определяет порядок подачи омбудсмену и рассмотрения им жалоб, предложений или заявлений.
Инициатива также предусматривает, что по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный вправе направить соответствующему органу власти, организации или должностному лицу свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; обратиться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), обратиться в соответствующие компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства, производства по делу об административном правонарушении или уголовного дела в отношении должностного лица, в действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Президент РФ Владимир Путин
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Документ предусматривает и гарантии деятельности омбудсмена, в том числе: предоставление ему органами власти и должностными лицами по его запросам необходимой информации; право безотлагательного приема руководителями и иными должностными лицами органов власти и администрациями мест принудительного содержания и другие.
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Госдума РФРоссияОбщество
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