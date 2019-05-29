Штаб Зеленского надеется, что Рада проголосует за отставку правительства

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что парламент на голосовании поддержит отставку действующего правительства, заявил полпред главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
"Если не будет проголосована отставка правительства… правительство работает дальше. Мы надеемся, что она будет проголосована. Если не будет, тогда будем ждать 21 июля, чтобы мы получили возможность завести фракцию "Слуга народа" в Раду и сформировать реальное правительство", - заявил Стефанчук на брифинге в среду, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.