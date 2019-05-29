Штаб Зеленского надеется, что Рада проголосует за отставку правительства

"Президент, но еще не хозяин". Эксперт об отношениях Зеленского с Радой Президент Украины Владимир Зеленский ответил на отказ Верховной рады рассмотреть его законопроект. Что он предпримет в дальнейшем, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Эдуард Попов.