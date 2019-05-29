Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:35Z
https://ria.ru/20190529/1555071071.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155326/05/1553260533_0:0:3208:1804_1036x0_80_0_0_b4b59622b9d836015d350d45efb21287.jpg
РИА Новости

Штаб Зеленского надеется, что Рада проголосует за отставку правительства

Вчера, 15:35
400
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что парламент на голосовании поддержит отставку действующего правительства, заявил полпред главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
"Если не будет проголосована отставка правительства… правительство работает дальше. Мы надеемся, что она будет проголосована. Если не будет, тогда будем ждать 21 июля, чтобы мы получили возможность завести фракцию "Слуга народа" в Раду и сформировать реальное правительство", - заявил Стефанчук на брифинге в среду, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
23 мая, 09:47
"Президент, но еще не хозяин". Эксперт об отношениях Зеленского с РадойПрезидент Украины Владимир Зеленский ответил на отказ Верховной рады рассмотреть его законопроект. Что он предпримет в дальнейшем, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Эдуард Попов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
170002
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду
РИА
Новости
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Ливень и штормовой ветер в Москве
Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
Заседание Верховной рады Украины
Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Антон Силуанов
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
Фракция Порошенко не поддержит отставку премьера Украины
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
В Монголии пригласили Путина на празднование юбилея победы на Халхин-Голе
Михаил Саакашвили
Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
Лента новостейМолния