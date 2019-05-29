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РИА Новости

Во Львовской области объявили траур после гибели шахтеров

Вчера, 15:33
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КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Мэр Червонограда Львовской области объявил 29 мая днем траура из-за гибели двух горняков на шахте "Лесная", сообщила пресс-служба горсовета.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что двое горняков погибли в среду в результате обвала породы на шахте во Львовской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".
"Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам "Лесной" Турком Михаилом и Павликом Михаилом", - сообщает пресс-служба на Facebook в среду.
В связи с трауром в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен государственный флаг на госучреждениях.
Пресс-служба администрации президента сообщила в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел на место трагедии.
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