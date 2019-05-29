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РИА Новости

Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

Вчера, 15:21
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры пожара на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", ранее принадлежавшем бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщили в пресс-службе киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на заводе загорелся стоящий на ремонте корабль.
Площадь возгорания составила около ста квадратных метров. К 11:19 его удалось ликвидировать.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Кузница на Рыбальском" производит танкеры-химовозы, сухогрузы, суда специального назначения, котельные агрегаторы, а также занимается судоремонтом.
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Популярные комментарии
да "новость" прям с запашком.. Украина то, На Украине се.. Самим то СМИ не надоел этот цирк? Фото пожара и аварии на Адмирале Кузнецове не хотят вспомнить ли? Пожар на территории завода по производству ракет? Где новости из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и т.д.? Что зациклились то на каждом "чихе" из Украины?
29 мая, 16:21
ЛГЛена Головач
600004
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