Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры пожара на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", ранее принадлежавшем бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщили в пресс-службе киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на заводе загорелся стоящий на ремонте корабль.
Площадь возгорания составила около ста квадратных метров. К 11:19 его удалось ликвидировать.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Кузница на Рыбальском" производит танкеры-химовозы, сухогрузы, суда специального назначения, котельные агрегаторы, а также занимается судоремонтом.