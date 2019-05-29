Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры пожара на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском", ранее принадлежавшем бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на заводе загорелся стоящий на ремонте корабль.

Площадь возгорания составила около ста квадратных метров. К 11:19 его удалось ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал.