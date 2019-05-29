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РИА Новости

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Вчера, 15:07
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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Протестующие штурмовали здание городской ратуши во Львове и выломали дверь, сообщила пресс-служба горсовета.
Отмечается, что это сделали те же люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.
Когда протестующие подошли к зданию, к ним вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и глава департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.
"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", — отметили в пресс-службе.
Михаил Саакашвили
Вчера, 14:45
Саакашвили заявил, что не претендует на должность чиновника на Украине
По информации сайта zaxid.net, Львовский городской совет штурмом захватила группа молодых людей, которые назвали себя представителями организаций "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело), "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО", "Сокол".
Как пишет издание, несколько десятков протестующих около 10:40 (время совпадает с мск) пришли к ратуше, они отказались общаться с представителями мэрии на улице, потребовали впустить их в сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. Когда протестующим отказали, они начали выламывать дверь ратуши.
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Ситуация на УкраинеЛьвовВ мире
Популярные комментарии
Пока есть нацбаты - ЗЕ там никто ! Пеця тоже был никто и тупо воровал, иногда портил воздух )))
29 мая, 15:43
yu55 yu55
4481007
Выпустить джина из бутылки просто, загноть обратно тяжело.
29 мая, 17:15
NNikki_5519
3030104
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