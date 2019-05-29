Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Протестующие штурмовали здание городской ратуши во Львове и выломали дверь, сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что это сделали те же люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников горсовета неизвестной жидкостью, предположительно, краской.

Когда протестующие подошли к зданию, к ним вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и глава департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.

"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", — отметили в пресс-службе.

По информации сайта zaxid.net, Львовский городской совет штурмом захватила группа молодых людей, которые назвали себя представителями организаций "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело), "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО", "Сокол".