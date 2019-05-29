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РИА Новости

КПРФ предложила 9 мая вывешивать красные знамена вместе с российским флагом

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий в День Победы и другие дни воинской славы вывешивать копии Знамени Победы наравне с российским флагом, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагается в День Победы и в дни воинской славы, установленные Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных днях России", копии Знамени Победы наряду с государственным флагом Российской Федерации вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех Городах-Героях, Городах воинской славы, а также в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, перечень которых определяется Министерством обороны Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект предлагается для патриотического воспитания военнослужащих Вооруженных сил РФ на героических примерах, проявленных советскими воинами в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отмечается в документе.
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День ПобедыКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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