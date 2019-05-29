КПРФ предложила 9 мая вывешивать красные знамена вместе с российским флагом

"Предлагается в День Победы и в дни воинской славы, установленные Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных днях России", копии Знамени Победы наряду с государственным флагом Российской Федерации вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех Городах-Героях, Городах воинской славы, а также в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, перечень которых определяется Министерством обороны Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.