Саакашвили заявил, что не претендует на должность чиновника на Украине

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет. В настоящее время Саакашвили вылетает из Варшавы в Киев.

"Я сейчас очень осторожно отношусь ко всем предложениям, ко всем должностям. У меня нет никаких карьеристских целей в жизни. Я хочу помочь этой команде. Я хочу помочь новой волне, которая реально появилась в Украине... И если мой совет, моя консультация или просто присутствие где-то кому-то будет полезно, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию. Потому, что это плохо заканчивается, я на себе это испытал", - сказал Саакашвили журналистам в аэропорту.

Касательно возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Саакашвили заявил, что "все зависит от президента, у которого не так много времени".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.