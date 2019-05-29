Украинская певица создаст "женскую партию" для участия в выборах в Раду

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает первую "женскую партию", с которой планирует баллотироваться на выборах в парламент.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - заявила Полякова на форуме женского партнерства, видео она выложила на своей странице в Facebook.
Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.