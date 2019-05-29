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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

"Аэрофлот" обвинил Фургала в давлении на следствие по катастрофе SSJ100

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" назвал заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая "попыткой оказать давление" на следствие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В "Аэрофлоте" заявили, что не получали официального заключения об "идеальном состоянии" лайнера, о котором ранее говорил глава региона.
"Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам", — отметили в авиакомпании.
Представители "Аэрофлота" подчеркнули, что Фургал предпринимает "неприкрытую попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы".
Они также отметили, что спекуляция фактами провоцирует рост социальной напряженности.
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Ранее Фургал заявил, что сгоревший лайнер был в идеальном состоянии вплоть до посадки. По его словам, катастрофа произошла исключительно из-за ошибок пилотов, совершенных "по неопытности или из-за нервов". Он отметил, что у него на руках есть "официальное заключение".
Глава региона подчеркнул, что проект строительства самолетов Sukhoi Superjet 100 будет расширяться.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По информации СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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Популярные комментарии
Фургал прав. К сожалению это косяк пилотов. Все видели странную посадку и как после этого началось возгорание.
29 мая, 14:44
Арсений Понфиленко
21001011
Эти "идеальные" Суперджеты-каждый день да через день от полетов отзываютя по всей стране..
29 мая, 14:44
ЛГЛена Головач
1310019
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