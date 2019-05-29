"Аэрофлот" обвинил Фургала в давлении на следствие по катастрофе SSJ100

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" назвал заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая "попыткой оказать давление" на следствие. Об этом "Аэрофлот" назвал заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая "попыткой оказать давление" на следствие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В "Аэрофлоте" заявили, что не получали официального заключения об "идеальном состоянии" лайнера, о котором ранее говорил глава региона.

"Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам", — отметили в авиакомпании.

Представители "Аэрофлота" подчеркнули, что Фургал предпринимает "неприкрытую попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы".

Они также отметили, что спекуляция фактами провоцирует рост социальной напряженности.

Ранее Фургал заявил, что сгоревший лайнер был в идеальном состоянии вплоть до посадки. По его словам, катастрофа произошла исключительно из-за ошибок пилотов, совершенных "по неопытности или из-за нервов". Он отметил, что у него на руках есть "официальное заключение".

Глава региона подчеркнул, что проект строительства самолетов Sukhoi Superjet 100 будет расширяться.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.