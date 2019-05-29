Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

"Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте" - сказал Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.