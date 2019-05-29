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РИА Новости

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Выступление президента Украины Владимира Зеленского . Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
"Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте" - сказал Стефанчук на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
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Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
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Популярные комментарии
Уже хочет что бы его выгнали.... Сам уйти стесняется))))
29 мая, 14:41
Арсений Понфиленко
591107
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