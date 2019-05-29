СК проверит обстоятельства гибели ребенка в припаркованной машине в Крыму

По версии следствия, в среду вечером семья с ребенком 2014 года рождения поехала отдыхать на природу в Симферопольский район и заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть. Когда родители ели, девочка отошла и села в машину, после чего автомобиль покатился вниз со склона. Остановить автомобиль родителям не удалось. Машина врезалась в нежилой дом и перевернулась. Девочка была госпитализирована, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.