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РИА Новости

СК проверит обстоятельства гибели ребенка в припаркованной машине в Крыму

Вчера, 14:31
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели маленькой девочки, оставленной в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Крыму.
"По сообщению о смерти малолетней девочки, оставленной в автомобиле, который съехал с горы в Симферопольском районе республики, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Скорая помощь
28 мая, 12:11
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По версии следствия, в среду вечером семья с ребенком 2014 года рождения поехала отдыхать на природу в Симферопольский район и заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть. Когда родители ели, девочка отошла и села в машину, после чего автомобиль покатился вниз со склона. Остановить автомобиль родителям не удалось. Машина врезалась в нежилой дом и перевернулась. Девочка была госпитализирована, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
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Следственный комитет РФКрымПроисшествия
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