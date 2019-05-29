В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

"На горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов, на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой - жилым строением и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказал журналистам Шахов.