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РИА Новости

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Вчера, 11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Чрезвычайное происшествие случилось в районе села Строгановка под Симферополем.
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"На горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов, на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой - жилым строением и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, по данному факту ведется расследование. Следователям помогли спасатели в освещении места ЧП.
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СимферопольКрымПроисшествия
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