Партия Саакашвили примет участие во внеочередных выборах в Раду

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, намерена принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил бывший заместитель генпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.