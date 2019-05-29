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РИА Новости

Партия Саакашвили примет участие во внеочередных выборах в Раду

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, намерена принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил бывший заместитель генпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.
"Мы, как партия, пойдем на эти выборы. И будем отстаивают ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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