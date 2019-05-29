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РИА Новости

МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине

Вчера, 14:09
15651
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРебенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 мая — РИА Новости. Мир на Украине возможен только при выполнении Минских соглашений, заявила на брифинге официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
"Пять лет спустя после начала конфликта миллионы жителей Восточной Украины по-прежнему находятся в беде. Мир будет возможно установить только тогда, когда Минские соглашения будут выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс
Адебар также подчеркнула важность конкретных шагов в процессе переговоров, а также улучшения жизни людей.
Ранее Адебар сообщила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с французским коллегой 30 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеМИД ГерманииГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да но Украина и сепаратисты готовы выполнять эти соглашения только на словах.
29 мая, 14:12
Павел Иванов
1010238
если Украина-донбас, а сепаратисты власть в киеве, тогда ДА.
29 мая, 14:24
Руслан Мурадов
2510000
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