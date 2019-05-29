МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине

БЕРЛИН, 29 мая — РИА Новости. Мир на Украине возможен только при выполнении Минских соглашений, заявила на брифинге официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
"Пять лет спустя после начала конфликта миллионы жителей Восточной Украины по-прежнему находятся в беде. Мир будет возможно установить только тогда, когда Минские соглашения будут выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", — сказала она.
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Адебар также подчеркнула важность конкретных шагов в процессе переговоров, а также улучшения жизни людей.
Ранее Адебар сообщила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с французским коллегой 30 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.