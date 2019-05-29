Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" решила сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором, сообщил на заседании Совета РАН по космосу представитель "Роскосмоса" Юрий Макаров.

"Сейчас плотно с ЦНИИмашем мы работаем и договорились сформировать некий центр компетенции в рамках ЦНИИмаша, который аккумулирует интегрально все вопросы международного права и технологического обеспечения в части техногенного засорения космического пространства", - сказал он.

По данным Роскосмоса, в настоящее время количество опасных космических объектов, так называемого космического мусора, размер которых превышает 1 сантиметр в поперечнике, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч. Кроме того, по данным Роскосмоса, на орбите работает около 2 тысяч действующих спутников.