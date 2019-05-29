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РИА Новости

Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" решила сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором, сообщил на заседании Совета РАН по космосу представитель "Роскосмоса" Юрий Макаров.
"Сейчас плотно с ЦНИИмашем мы работаем и договорились сформировать некий центр компетенции в рамках ЦНИИмаша, который аккумулирует интегрально все вопросы международного права и технологического обеспечения в части техногенного засорения космического пространства", - сказал он.
По данным Роскосмоса, в настоящее время количество опасных космических объектов, так называемого космического мусора, размер которых превышает 1 сантиметр в поперечнике, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч. Кроме того, по данным Роскосмоса, на орбите работает около 2 тысяч действующих спутников.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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