Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:55Z
https://ria.ru/20190529/1555064736.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/145237/45/1452374539_0:126:1915:1203_1036x0_80_0_0_ec5e8c1e72baae4af451bd824c5b9374.jpg
РИА Новости

Тимченко стал председателем комитета Совета Федерации по регламенту

Вчера, 13:55
334
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Тимченко
Вячеслав Тимченко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вячеслав Тимченко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, занимавший должность первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике, избран председателем комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.
Такое решение принято на заседании Совфеда в среду.
Дмитрий Мезенцев
Вчера, 10:29
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Пост главы комитета СФ по регламенту стал вакантным после того, как его бывший руководитель Андрей Кутепов стал председателем комитета Совфеда по экономической политике вместо назначенного послом РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
В ведение комитета по регламенту входят такие вопросы, как применение института неприкосновенности парламентариев, законодательное обеспечение парламентского контроля, контроль за соблюдением парламентской этики, контроль за исполнением решений Совфеда, согласование бюджетной сферы палаты, предварительное согласование кандидатур назначаемых сенаторами членов Центризбиркома, взаимодействие с Центризбиркомом и Общественной палатой и другие.
Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, у Кутепова уже есть опыт работы в экономическом комитете, у Тимченко - в регламентном.
"Идёт естественная ротация", - отметила она на заседании.
000003
Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал проект по приостановке ДРСМД вынужденным шагом
РИА
Новости
Сергей Доренко
Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
Первого зампреда правительства Коми уволили из-за утраты доверия
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан в суде
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
В Киеве хотят переименовать улицу Российскую
Портфель чиновника
Эксперты высоко оценили электоральные шансы врио губернаторов субъектов РФ
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере, заявил Путин
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
ТВ-пульт
В Карелии организовали обход нуждающихся в оборудовании для цифрового ТВ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин: Россия должна стать ключевой площадкой для решения научных задач
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Клишас поддержал принятие закона о региональных омбудсменах
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
"Транснефть" поспорила с Силуановым из-за слов о "косяке" с грязной нефтью
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
Лента новостейМолния