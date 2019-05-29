Тимченко стал председателем комитета Совета Федерации по регламенту

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, занимавший должность первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике, избран председателем комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.

Такое решение принято на заседании Совфеда в среду.

Пост главы комитета СФ по регламенту стал вакантным после того, как его бывший руководитель Андрей Кутепов стал председателем комитета Совфеда по экономической политике вместо назначенного послом РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

В ведение комитета по регламенту входят такие вопросы, как применение института неприкосновенности парламентариев, законодательное обеспечение парламентского контроля, контроль за соблюдением парламентской этики, контроль за исполнением решений Совфеда, согласование бюджетной сферы палаты, предварительное согласование кандидатур назначаемых сенаторами членов Центризбиркома, взаимодействие с Центризбиркомом и Общественной палатой и другие.

Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, у Кутепова уже есть опыт работы в экономическом комитете, у Тимченко - в регламентном.