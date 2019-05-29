В Москве открылся форум "Здоровье нации – основа процветания России"

МОСКВА, 29 мая — пресс-служба МИА "Россия сегодня". XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе. В течение трех дней его участники будут обсуждать ход реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Экология".

За годы работы Форум стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу здорового образа жизни. Его основная задача – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования. В этом году в подготовке форума участвовали 15 федеральных министерств и ведомств, 21 субъект РФ, десятки коммерческих организаций и НКО.

МИА "Россия сегодня" традиционно выступает стратегическим медиапартнером Форума. Медиагруппа представит в Гостином Дворе свое экспериментальное приложение РИА.Lab, в котором публикуются материалы в современных форматах журналистики: AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Презентации VR-проектов РИА Новости проводятся на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

С VR-проектом РИА Новости "Механика аутизма" ознакомился сопредседатель оргкомитета форума замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. "Проект, который реализовываете, безусловно, является очень важным. Он позволяет не просто понять и выразить словами, а почувствовать себя в теле человека с Расстройством аутистического спектра. И начав понимать это, человек, который встречает другого человека с РАС, будет относиться к нему с бóльшим понимаем и соучастием. И мне кажется, это соучастие и будет ключом к развитию той самой инклюзивной среды, о который мы постоянно говорим", – выразил своё отношение к VR-проекту "Механика аутизма" Салагай.

VR-проект "Механика аутизма. Почему они так реагируют" был запущен РИА Новости в ноябре 2018 года при экспертной поддержке Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и информационной поддержке фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. Цель проекта – максимально раскрыть для человека, незнакомого с расстройствами этого типа, механизмы того, как рождаются те или иные реакции, что и почему вызывает раздражение, панику или страх..

VR–история "Слепые в большом городе" появилась в РИА.Lab в январе этого года. Экспертным партнером проекта стал Государственный музей-культурный центр "Интеграция" им. Н.А. Островского. Три героя истории – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея-культурного центра "Интеграция". Они рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту, какие проблемы решают. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.

Google Play. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore