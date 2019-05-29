Осужденному за шпионаж норвежцу Бергу выдали словарь в СИЗО

"Книги там какие-то были, включая словари, но я не знаю, какие. Нам не дали поговорить ни с Уиланом, ни с Бергом. Берг до сих пор не может ни слова сказать на русском, а на английском запрещают общение, так было последние дни. Книги передают родственники или близкие, плюс там есть тюремная библиотека", - сказала Меркачева.