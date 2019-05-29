Осужденному за шпионаж норвежцу Бергу выдали словарь в СИЗО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приговоренный к 14 годам колонии за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг, которому сотрудники СИЗО запрещают разговаривать с правозащитниками на английском языке, получил словари, рассказала РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"Книги там какие-то были, включая словари, но я не знаю, какие. Нам не дали поговорить ни с Уиланом, ни с Бергом. Берг до сих пор не может ни слова сказать на русском, а на английском запрещают общение, так было последние дни. Книги передают родственники или близкие, плюс там есть тюремная библиотека", - сказала Меркачева.
31 декабря 2018, 13:30Задержание в России иностранцев по подозрению в шпионаже в 2009-2018 годах
Суд установил, что Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.