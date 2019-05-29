СФ одобрил закон о предельных отпускных ценах производителей на лекарства

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили правительственный закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Закон устанавливает "обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных правительством России случаев", говорится в сопроводительных документах.

Кабмин будет определять методику определения предельных отпускных цен и после этого методику ввода этой цены и срок, в который она будет действовать. При этом основным регулятором остается министерство здравоохранения.