Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:37Z
https://ria.ru/20190529/1555063752.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113439/94/1134399419_0:146:3124:1903_1036x0_80_0_0_3b8ed3738d54b0ab6897d38bb812c66a.jpg
РИА Новости

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Вчера, 13:37
955
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 29 мая – РИА Новости, Мария Табак. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Частный иск против Джонсона – одного из "лиц" кампании за Brexit и нынешнего кандидата в премьеры страны - был подан бизнесменом Маркусом Боллом. Он утверждает, что Джонсон манипулировал фактами и обманывал общественность, утверждая, что после выхода из ЕС Великобритания получит доступ к 350 миллионам фунтов стерлингов в неделю, которые раньше якобы уходили в ЕС. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не выплачивала ЕС 350 миллионов фунтов в неделю. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд.
"Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в королевский суд для суда", - заявила судья Коулман в письменном постановлении.
Она пояснила, что Джонсон должен будет явиться в суд на предварительные слушания.
Адвокаты Джонсона категорически отрицают его вину.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
24 мая, 15:22
Британские букмекеры предсказали кресло премьера Борису Джонсону
Между тем, еще в сентябре 2017 года на заявления Джонсона ответил глава Управления статистики сэр Дэвид Норгроув. Норгроув заявил, что, говоря о 350 миллионах фунтов стерлингов в неделю, Джонсон путает общую сумму долевого взноса и чистый валовый доход. Кроме того, по словам Норгроува, Джонсон, говоря об экономии этих средств, подает это таким образом, как будто средства, выплачиваемые Великобритании Евросоюзом, в том числе на поддержку исследований в области сельского хозяйства и научных разработок, не будут после Brexit выделяться британским правительством. "Очевидно, что налицо злоупотребление официальной статистикой", - подытожил тогда Норгроув.
Сейчас Джонсон является фаворитом в борьбе за лидерство в Консервативной партии и за премьерское кресло. Нынешняя премьер Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.
3110002
Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал политический кризис в Австрии
РИА
Новости
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Юрист, политолог, бывший министр юстиции Латвии Эгилс Левитс, выбранный президентом
Эгилса Левитса избрали президентом Латвии
Михаил Саакашвили
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию в Косово
Александр Турчинов
Экс-секретарь СНБО Украины не должен быть священником, заявил епископ
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
Британский бизнес попросил консерваторов не допустить Brexit без сделки
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
Лента новостейМолния