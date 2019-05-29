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РИА Новости

Совфед одобрил закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пункт технического осмотра автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.
Кроме того, законом определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра и уточняется, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством.
Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что этот закон "позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".
Кроме того, по его мнению, проект поможет минимизировать число мошеннических схем и снизить коррупцию в этой сфере.
Нововведения должны вступить в силу через год после опубликования закона.
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