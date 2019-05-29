Савченко назвала переезд администрации президента в Киеве несвоевременным

"Это, возможно, было бы важно (переезд администрации президента – ред.), если бы это была вишенка на торте, а не начало. Давайте сначала построим фундамент страны, потом выложим кирпич, потом сделаем в стране широкие и просторные окна и двери, которые обеспечат нас всем, потом построим крышу и только на крыше поставим запятую, которой станет переезд правительственного квартала… Давайте сначала построим страну, а потом правительственный квартал", - заявила Савченко в среду в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".