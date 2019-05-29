Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:20Z
https://ria.ru/20190529/1555062925.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155480/43/1554804349_0:62:2337:1378_1036x0_80_0_0_961187fb9960e20e70f931c5c11fc667.jpg
РИА Новости

Савченко назвала переезд администрации президента в Киеве несвоевременным

Вчера, 13:20
4546
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что первоначальной задачей, стоящей перед новым правительством Украины, является строительство страны, а не переезд правительственного квартала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести администрацию президента из здания на Банковой улице, 11 и сократить ее штат. Бывший заместитель главы администрации Дмитрий Шимкив заявил, что перенос администрации обойдется в десятки миллионов долларов.
"Это, возможно, было бы важно (переезд администрации президента – ред.), если бы это была вишенка на торте, а не начало. Давайте сначала построим фундамент страны, потом выложим кирпич, потом сделаем в стране широкие и просторные окна и двери, которые обеспечат нас всем, потом построим крышу и только на крыше поставим запятую, которой станет переезд правительственного квартала… Давайте сначала построим страну, а потом правительственный квартал", - заявила Савченко в среду в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
По ее словам, в Верховной раде запущена система электронного документооборота, которая связывает между собой администрацию президента, Нацбанк и парламент и перенос этой системы или создание новой будет дорогостоящим. При этом Савченко добавила, что в целом считает идею переезда "светлой" и готова "по кирпичу" переносить действующий парламент или строить новый, если в окружении Зеленского будет принято такое решение.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Вчера, 08:00
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
571000
Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
Лента новостейМолния