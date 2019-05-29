Савченко назвала переезд администрации президента в Киеве несвоевременным

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что первоначальной задачей, стоящей перед новым правительством Украины, является строительство страны, а не переезд правительственного квартала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести администрацию президента из здания на Банковой улице, 11 и сократить ее штат. Бывший заместитель главы администрации Дмитрий Шимкив заявил, что перенос администрации обойдется в десятки миллионов долларов.
"Это, возможно, было бы важно (переезд администрации президента – ред.), если бы это была вишенка на торте, а не начало. Давайте сначала построим фундамент страны, потом выложим кирпич, потом сделаем в стране широкие и просторные окна и двери, которые обеспечат нас всем, потом построим крышу и только на крыше поставим запятую, которой станет переезд правительственного квартала… Давайте сначала построим страну, а потом правительственный квартал", - заявила Савченко в среду в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
По ее словам, в Верховной раде запущена система электронного документооборота, которая связывает между собой администрацию президента, Нацбанк и парламент и перенос этой системы или создание новой будет дорогостоящим. При этом Савченко добавила, что в целом считает идею переезда "светлой" и готова "по кирпичу" переносить действующий парламент или строить новый, если в окружении Зеленского будет принято такое решение.