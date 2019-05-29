Экс-секретарь СНБО Украины не должен быть священником, заявил епископ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Называющий себя "евангельским пастором" экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов не должен быть священнослужителем, заявил в среду на конференции в Москве начальствующий епископ Российского союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.
Турчинов служит и проповедует в протестантской церкви "Слово жизни", называет себя евангельским христианином и баптистом.
"Я много раз делал заявления о том, что недопустимо такому человеку быть священнослужителем. Руки пастора не должны быть в крови своих братьев", - считает Ряховский.
По его словам, ситуация с религиозной свободой на Украине уникальна. "Во многих странах принято противодействовать религиозным меньшинствам, но чтобы так поступали с самой крупной общиной страны (Украинской православной церковью – ред.)?" - отметил священнослужитель.
Он также добавил, что российские протестанты всегда находятся на стороне тех, кто подвергается преследованиям. "Это позиция не политическая, а чисто христианская", - подчеркнул он.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".