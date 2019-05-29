Чайка назвал проблемы в сфере обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госпрограмма обеспечения безопасности полетов в РФ не соответствует международным требованиям, она не обновлялась с 2008 года, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.

"Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 г", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, министерством транспорта "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала". "Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", - добавил Чайка.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.