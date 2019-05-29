СФ одобрил закон о нулевом НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, которые осуществляются вне территории московского авиационного узла.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Обнуление НДС позволяет решить сразу несколько задач: сделать доступными перелеты между городами, укрепить региональные авиакомпании, сформировать спрос на новых специалистов и закупать новые самолеты, в том числе такие, как МС-21, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первое время из-за этого произойдет некоторое сокращение доходов бюджета, но правительство рассчитывает, что в перспективе эффект будет положительный, прежде всего, за счет роста всех сегментов, которые связаны с этим сектором авиаперевозок. По словам вице-премьера Максима Акимова, обнуление НДС для внутренних региональных авиаперевозок окажет дополнительную поддержку отрасли в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.