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РИА Новости

СФ одобрил закон о нулевом НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы

Вчера, 13:11
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, которые осуществляются вне территории московского авиационного узла.
Закон вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
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Обнуление НДС позволяет решить сразу несколько задач: сделать доступными перелеты между городами, укрепить региональные авиакомпании, сформировать спрос на новых специалистов и закупать новые самолеты, в том числе такие, как МС-21, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.
В первое время из-за этого произойдет некоторое сокращение доходов бюджета, но правительство рассчитывает, что в перспективе эффект будет положительный, прежде всего, за счет роста всех сегментов, которые связаны с этим сектором авиаперевозок. По словам вице-премьера Максима Акимова, обнуление НДС для внутренних региональных авиаперевозок окажет дополнительную поддержку отрасли в объеме не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.
В настоящее время и до 2021 года НДС на внутренние авиаперевозки в РФ составляет 10%. Исключение сделано для рейсов, пункт отправления или назначения которых расположен в Крыму, Севастополе, Калининградской области или Дальневосточном федеральном округе - на них до 2025 года установлен нулевой НДС.
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