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РИА Новости

ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией, заявил в среду еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.
"Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении", - заявил он, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента. Хан представил ежегодный доклад по вопросам расширения.
Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году он был отложен до устранения замечаний к процессу реформ.
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