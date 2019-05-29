ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС

"Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении", - заявил он, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента. Хан представил ежегодный доклад по вопросам расширения.