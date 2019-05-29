В Минздраве прокомментировали признание игромании болезнью

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Признание игромании болезнью Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не является неожиданностью, российские специалисты давно работают с этим видом зависимости, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Министры здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами. Новая версия МКБ была формально признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Наши специалисты достаточно давно работают с разными формами зависимости, и то, что называется игроманией, тоже не является исключением. Такая форма зависимости существует... Здесь мы взаимодействуем с Всемирной организацией здравоохранения на постоянной основе", - сказал Салагай журналистам.