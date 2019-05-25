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РИА Новости

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Вчера, 20:33
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© Depositphotos / DmitryPochУсталость
Усталость
© Depositphotos / DmitryPoch
Усталость. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Новая версия МКБ была формально признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
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Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.
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Очки, определяющие степень усталости и сонливости, сделали в ЯпонииТри сенсора, установленные на оправе, снимают показания частоты моргания и фиксируют изменения электрического потенциала сетчатки и глазных мышц при движении глазного яблока. Информация при помощи Bluetooth 4.0 передается на планшет или смартфон.
В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.
Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В десятой версии классификации, переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.
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