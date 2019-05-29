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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.
Так, по словам Чайки, российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.

"Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", — подчеркнул генпрокурор.

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Он отметил, что Минтранс не разработал необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие сертификацию авиатехники и ее производителей, подготовку персонала.

"Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", — добавил Чайка.

Также он раскритиковал Росавиацию. По словам генпрокурора, зачастую агентство лишь формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.
Чайка сообщил, что генпрокуратура обнаружила более четырехсот гражданских самолетов, в конструкции которых вносили изменения без проведения необходимых исследований. С 2017 года после прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.
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ЧП в ШереметьевоЮрий ЧайкаПроисшествия
Популярные комментарии
Путинизм во всей красе, должны сгореть заживо 40 человек, взорваться в доме 70, ит.д. чтобы кто-то обнаружил проблемы.
29 мая, 12:57
МгМой господин осмелюсь доложить что,
2012082104
Что тут обсуждать?! Сажать надо всех виновных, в том числе и Генпрокурора, за бездействие. И давно пора разогнать к чертовой матери совершенно бездарное правительство Медведева, от которого государству и народу только беда и ущерб.
29 мая, 13:28
Игорь
284703114
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